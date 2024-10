Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind

Der STOXX 50 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent fester bei 4 464,66 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,229 Prozent fester bei 4 455,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 445,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 455,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 465,33 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 557,25 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 4 490,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 886,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,11 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,97 Prozent auf 4,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,86 Prozent auf 25,24 GBP), UBS (+ 1,46 Prozent auf 26,33 CHF), Rio Tinto (+ 1,34 Prozent auf 53,69 GBP) und Richemont (+ 1,34 Prozent auf 132,55 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil GSK (-0,85 Prozent auf 15,09 GBP), BAT (-0,80 Prozent auf 27,33 GBP), Deutsche Telekom (-0,23 Prozent auf 26,45 EUR), BASF (-0,21 Prozent auf 46,81 EUR) und UniCredit (-0,18 Prozent auf 38,23 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 279 184 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 465,543 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,08 erwartet. Mit 9,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

