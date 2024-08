Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 18 379,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,769 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,007 Prozent fester bei 18 358,79 Punkten in den Handel, nach 18 357,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 18 352,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 381,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,368 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der DAX 18 171,93 Punkte auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Wert von 18 726,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, stand der DAX noch bei 15 603,28 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,60 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Porsche (+ 0,93 Prozent auf 69,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,72 Prozent auf 237,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 24,67 EUR), SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 196,88 EUR) und BASF (+ 0,38 Prozent auf 43,52 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen RWE (-0,32 Prozent auf 31,44 EUR), QIAGEN (-0,31 Prozent auf 42,06 EUR), Merck (-0,29 Prozent auf 170,00 EUR), Siemens Healthineers (-0,23 Prozent auf 50,96 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 37,85 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 118 832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

