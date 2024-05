Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX steigt am Mittag

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 27 303,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 242,334 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 27 222,68 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 27 170,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27 313,87 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,10 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 26 447,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 057,19 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 27 386,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,73 Prozent. Bei 27 313,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 4,06 Prozent auf 84,50 EUR), Befesa (+ 2,76 Prozent auf 31,30 EUR), Aroundtown SA (+ 2,71 Prozent auf 2,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,70 Prozent auf 23,22 EUR) und Siltronic (+ 2,62 Prozent auf 74,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-6,59 Prozent auf 5,50 EUR), K+S (-4,35 Prozent auf 13,65 EUR), Delivery Hero (-3,31 Prozent auf 30,93 EUR), thyssenkrupp (-2,39 Prozent auf 4,81 EUR) und SMA Solar (-2,20 Prozent auf 49,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 226 480 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,869 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

