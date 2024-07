Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge

Der MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent leichter bei 25 150,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 250,251 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,375 Prozent auf 25 203,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 293,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 102,92 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,863 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 703,64 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2024, den Stand von 26 346,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 198,96 Punkten gehandelt.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,29 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 942,65 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 2,38 Prozent auf 6,10 EUR), CTS Eventim (+ 1,71 Prozent auf 80,30 EUR), Aurubis (+ 1,42 Prozent auf 71,50 EUR), K+S (+ 1,33 Prozent auf 11,85 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,29 Prozent auf 36,99 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Knorr-Bremse (-4,72 Prozent auf 70,70 EUR), HUGO BOSS (-3,74 Prozent auf 36,08 EUR), Nemetschek SE (-3,41 Prozent auf 87,85 EUR), HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 33,12 EUR) und AIXTRON SE (-2,66 Prozent auf 20,15 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 988 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,334 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

