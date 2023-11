Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Grün

Der MDAX zeigte am Mittwochabend eine positive Tendenz.

Letztendlich stieg der MDAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent auf 26 135,95 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,258 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,037 Prozent fester bei 25 957,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 948,02 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 957,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 177,03 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,636 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der MDAX-Kurs bei 24 065,65 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 27 239,60 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.11.2022, den Stand von 25 619,36 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 2,59 Prozent zu. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 6,64 Prozent auf 7,06 EUR), SMA Solar (+ 5,63 Prozent auf 58,15 EUR), PUMA SE (+ 3,28 Prozent auf 56,12 EUR), HUGO BOSS (+ 2,98 Prozent auf 61,54 EUR) und TeamViewer (+ 2,75 Prozent auf 13,46 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HOCHTIEF (-5,02 Prozent auf 99,35 EUR), HelloFresh (-1,88 Prozent auf 14,61 EUR), Bechtle (-1,76 Prozent auf 45,82 EUR), Delivery Hero (-1,47 Prozent auf 31,09 EUR) und LANXESS (-1,40 Prozent auf 22,58 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 9 895 418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,682 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

