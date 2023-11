Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwochmorgen.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,15 Prozent auf 15 319,36 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 15 313,90 Punkte an der Kurstafel, nach 15 296,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 343,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 15 308,80 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 973,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 273,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der NASDAQ 100 11 059,50 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 41,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Zscaler (+ 1,61 Prozent auf 174,15 USD), Fortinet (+ 1,58 Prozent auf 50,30 USD), Adobe (+ 1,44 Prozent auf 593,60 USD), Intuit (+ 1,34 Prozent auf 520,82 USD) und IDEXX Laboratories (+ 1,19 Prozent auf 427,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Warner Bros Discovery (-13,78 Prozent auf 10,01 USD), Lucid (-6,40 Prozent auf 4,03 USD), Gilead Sciences (-5,04 Prozent auf 76,55 USD), eBay (-4,98 Prozent auf 38,74 USD) und Biogen (-3,06 Prozent auf 238,09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Lucid-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 360 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,622 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

