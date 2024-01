Mittwochshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent auf 16 729,67 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,143 Prozent auf 16 702,55 Punkte an der Kurstafel, nach 16 678,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16 654,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 745,16 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 16 084,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 131,52 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Wert von 11 205,78 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuitive Surgical (+ 6,27 Prozent auf 351,29 USD), Palo Alto Networks (+ 4,35 Prozent auf 313,50 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,71 Prozent auf 370,69 USD), Atlassian A (+ 3,47 Prozent auf 243,47 USD) und CrowdStrike (+ 2,44 Prozent auf 280,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-2,88 Prozent auf 24,63 USD), Lucid (-2,62 Prozent auf 3,53 USD), ON Semiconductor (-2,60 Prozent auf 75,03 USD), Gilead Sciences (-2,23 Prozent auf 84,14 USD) und The Kraft Heinz Company (-1,63 Prozent auf 37,92 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 474 426 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,639 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,67 zu Buche schlagen. Mit 6,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at