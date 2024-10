Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 18:01 Uhr via NASDAQ 0,91 Prozent tiefer bei 20 197,21 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,393 Prozent auf 20 303,55 Punkte an der Kurstafel, nach 20 383,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20 156,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 312,78 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,411 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 852,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 754,34 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2023, einen Stand von 14 604,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,08 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Baker Hughes (+ 3,95 Prozent auf 37,40 USD), NXP Semiconductors (+ 2,99 Prozent auf 238,45 USD), ON Semiconductor (+ 2,78 Prozent auf 68,39 USD), Analog Devices (+ 1,30 Prozent auf 227,54 USD) und Fiserv (+ 1,11 Prozent auf 201,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-13,64 Prozent auf 79,65 USD), CoStar Group (-9,26 Prozent auf 69,75 USD), Old Dominion Freight Line (-5,41 Prozent auf 188,75 USD), Arm (-5,18 Prozent auf 144,67 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-4,04 Prozent auf 123,32 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 838 962 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,330 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,49 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

