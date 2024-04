Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Morgen aufwärts.

Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,74 Prozent auf 17 601,12 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,814 Prozent auf 17 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 17 471,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 579,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 653,66 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 339,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.01.2024, einen Wert von 17 499,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12 969,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,39 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 11,19 Prozent auf 160,87 USD), ON Semiconductor (+ 7,28 Prozent auf 66,17 USD), CoStar Group (+ 6,91 Prozent auf 90,47 USD), Microchip Technology (+ 6,10 Prozent auf 91,45 USD) und Analog Devices (+ 5,37 Prozent auf 200,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-2,86 Prozent auf 110,23 USD), Old Dominion Freight Line (-2,58 Prozent auf 213,63 USD), CSX (-2,16 Prozent auf 33,97 USD), Netflix (-1,88 Prozent auf 566,89 USD) und Warner Bros Discovery (-1,78 Prozent auf 8,29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 199 960 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,59 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at