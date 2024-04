Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch klettert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,20 Prozent auf 8 122,11 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,510 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 8 105,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 105,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 146,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 082,52 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,669 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 8 151,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 455,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der CAC 40 7 573,86 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,85 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 17 756 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 397,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at