Mittwochshandel in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1,00 Prozent leichter bei 11 117,06 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,283 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,880 Prozent tiefer bei 11 130,83 Punkten in den Handel, nach 11 229,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 147,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 099,73 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, notierte der SMI bei 11 191,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 814,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der SMI einen Stand von 11 401,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,476 Prozent abwärts. Bei 11 309,94 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 099,73 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0,12 Prozent auf 92,91 CHF), Kühne + Nagel International (-0,20 Prozent auf 295,40 CHF), Nestlé (-0,29) Prozent auf 98,10 CHF), Sonova (-0,40 Prozent auf 275,40 CHF) und Swisscom (-0,74 Prozent auf 509,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Geberit (-4,73 Prozent auf 491,80 CHF), Swiss Life (-3,61 Prozent auf 577,20 CHF), Lonza (-2,51 Prozent auf 360,50 CHF), Richemont (-2,31 Prozent auf 105,50 CHF) und Zurich Insurance (-2,17 Prozent auf 432,80 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 605 184 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,361 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

