Mondelez Aktie

Mondelez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 23:39:56

Mondelez International, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - Mondelez International, Inc. (MDLZ) released a profit for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $743 million, or $0.57 per share. This compares with $853 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, Mondelez International, Inc. reported adjusted earnings of $949 million or $0.73 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.71 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 5.9% to $9.744 billion from $9.204 billion last year.

Mondelez International, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $743 Mln. vs. $853 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.63 last year. -Revenue: $9.744 Bln vs. $9.204 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mondelezmehr Nachrichten