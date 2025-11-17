Monstarlab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Monstarlab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,77 JPY gegenüber -53,640 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,62 Prozent auf 2,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,22 Milliarden JPY gelegen.

