17.11.2025 06:31:29
Monstarlab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Monstarlab hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,77 JPY gegenüber -53,640 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,62 Prozent auf 2,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,22 Milliarden JPY gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
