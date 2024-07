Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 aktuell erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent fester bei 4 437,99 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 426,21 Zählern und damit 0,245 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 415,38 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 440,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 426,21 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 4 513,32 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 4 364,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 997,99 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,46 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,92 Prozent auf 9,53 GBP), Diageo (+ 1,33 Prozent auf 25,24 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,21 Prozent auf 44,44 GBP), Siemens (+ 1,17 Prozent auf 172,44 EUR) und UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 38,05 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Enel (-2,36 Prozent auf 6,61 EUR), Zurich Insurance (-1,27 Prozent auf 466,50 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,70 Prozent auf 27,74 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 443,40 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 258,70 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 819 807 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 535,922 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at