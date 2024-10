Montagshandel in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Kaum bewegt zeigte sich der DAX am Abend.

Schlussendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 19 094,36 Punkten ab. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,818 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 19 150,27 Punkte an der Kurstafel, nach 19 120,93 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 19 151,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 011,94 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, mit 18 301,90 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, betrug der DAX-Kurs 18 475,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der DAX bei 15 229,77 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,04 Prozent auf 16,79 EUR), Porsche (+ 1,31 Prozent auf 71,04 EUR), Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 15,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,15 Prozent auf 98,50 EUR) und Siemens (+ 0,82 Prozent auf 184,38 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,69 Prozent auf 467,00 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 506,20 EUR), Hannover Rück (-2,63 Prozent auf 244,10 EUR), EON SE (-1,78 Prozent auf 12,68 EUR) und Continental (-1,78 Prozent auf 55,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 089 803 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 234,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at