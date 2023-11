Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel im Plus

Zum Handelsschluss kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 12 824,20 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 103,744 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,440 Prozent auf 12 824,03 Punkte an der Kurstafel, nach 12 767,80 Punkten am Vortag.

Bei 12 784,84 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 861,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wurde der SDAX mit 12 599,07 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 13 237,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 12 576,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 6,12 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 4,19 Prozent auf 26,36 EUR), Bilfinger SE (+ 3,96 Prozent auf 36,74 EUR), IONOS (+ 3,48) Prozent auf 14,26 EUR), INDUS (+ 3,03 Prozent auf 19,70 EUR) und GRENKE (+ 2,99 Prozent auf 22,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen JOST Werke (-4,28 Prozent auf 41,40 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-3,84 Prozent auf 3,63 EUR), MorphoSys (-3,28 Prozent auf 28,05 EUR), PNE (-2,58 Prozent auf 12,10 EUR) und ZEAL Network SE (-2,06 Prozent auf 30,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 991 591 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

