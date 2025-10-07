Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmittag.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 17 454,36 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 86,757 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,052 Prozent leichter bei 17 467,37 Punkten, nach 17 476,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 403,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 493,50 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 16 528,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 610,95 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 128,88 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 25,69 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 206,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 2,74 Prozent auf 19,48 EUR), Schaeffler (+ 2,42 Prozent auf 6,13 EUR), secunet Security Networks (+ 2,42 Prozent auf 211,50 EUR), adesso SE (+ 2,15 Prozent auf 99,60 EUR) und GFT SE (+ 1,78 Prozent auf 18,26 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-4,02 Prozent auf 56,10 EUR), Salzgitter (-2,93 Prozent auf 31,84 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,56 Prozent auf 2,28 EUR), SMA Solar (-1,87 Prozent auf 23,06 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,54 Prozent auf 83,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 664 882 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,726 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

