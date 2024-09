Montagshandel in Frankfurt: SDAX sackt am Montagmittag ab

Am ersten Tag der Woche agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 13 515,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,089 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,066 Prozent leichter bei 13 531,45 Punkten, nach 13 540,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 496,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 556,81 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.08.2024, wurde der SDAX auf 13 869,54 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 367,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 106,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 337,24 Punkten. 12 940,72 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 8,28 Prozent auf 35,95 EUR), Vossloh (+ 3,59 Prozent auf 47,65 EUR), ATOSS Software (+ 2,54 Prozent auf 121,20 EUR), PNE (+ 1,70 Prozent auf 11,96 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1,37 Prozent auf 103,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Hypoport SE (-2,52 Prozent auf 263,20 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,20 Prozent auf 13,78 EUR), adesso SE (-2,16 Prozent auf 59,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,15 Prozent auf 1,00 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-2,11 Prozent auf 15,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 268 712 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,149 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAKKT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

