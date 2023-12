Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Am Montag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 3 246,96 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 489,060 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,034 Prozent leichter bei 3 249,96 Punkten in den Montagshandel, nach 3 251,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 257,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 245,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 2 975,45 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2023, einen Stand von 3 096,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, stand der TecDAX bei 3 043,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 9,00 Prozent auf 27,02 EUR), Sartorius vz (+ 1,96 Prozent auf 311,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,75 Prozent auf 87,20 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,49 Prozent auf 34,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 22,81 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-2,95 Prozent auf 59,15 EUR), HENSOLDT (-1,97 Prozent auf 23,94 EUR), Energiekontor (-1,72 Prozent auf 68,40 EUR), Nemetschek SE (-1,42 Prozent auf 77,54 EUR) und Siltronic (-1,26 Prozent auf 82,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 1 965 420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 173,326 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SMA Solar-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie mit 7,57 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

