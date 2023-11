Montagshandel in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain

TecDAX-Handel am Nachmittag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 3 128,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 461,632 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,107 Prozent fester bei 3 110,79 Punkten in den Montagshandel, nach 3 107,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 107,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 138,26 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 843,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der TecDAX bei 3 060,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der TecDAX einen Stand von 3 100,61 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,65 Prozent nach oben. Bei 3 350,46 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 788,38 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 4,57 Prozent auf 87,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,67 Prozent auf 27,66 EUR), EVOTEC SE (+ 2,27 Prozent auf 19,12 EUR), SAP SE (+ 1,82 Prozent auf 139,72 EUR) und Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,12 Prozent auf 33,64 EUR), ADTRAN (-1,44 Prozent auf 5,47 USD), Energiekontor (-1,27 Prozent auf 69,90 EUR), SMA Solar (-1,26 Prozent auf 54,75 EUR) und MorphoSys (-0,95 Prozent auf 21,87 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 370 145 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2023 präsentiert die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at