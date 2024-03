Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 3 438,09 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 522,931 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,189 Prozent höher bei 3 435,72 Punkten, nach 3 429,24 Punkten am Vortag.

Bei 3 444,82 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 435,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 3 324,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, stand der TecDAX noch bei 3 186,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 3 245,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 444,82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,59 Prozent auf 28,49 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 11,63 EUR), SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 59,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 250,50 EUR) und Kontron (+ 1,03 Prozent auf 21,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-1,22 Prozent auf 347,40 EUR), HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 34,12 EUR), Telefonica Deutschland (-0,51 Prozent auf 2,34 EUR), EVOTEC SE (-0,32 Prozent auf 13,90 EUR) und MorphoSys (-0,24 Prozent auf 65,34 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 304 004 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,327 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2024 präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at