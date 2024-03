Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Montagshandels

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent schwächer bei 18 265,13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,070 Prozent schwächer bei 18 290,10 Punkten, nach 18 302,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 247,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 295,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 642,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 839,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 12 290,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,40 Prozent. Bei 18 333,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 3,57 Prozent auf 852,13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,39 Prozent auf 209,50 USD), Fastenal (+ 2,83 Prozent auf 74,90 USD), DexCom (+ 2,05 Prozent auf 124,24 USD) und Synopsys (+ 1,66 Prozent auf 601,18 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Workday A (-5,08 Prozent auf 277,09 USD), Warner Bros Discovery (-4,73 Prozent auf 8,26 USD), Tesla (-4,44 Prozent auf 193,65 USD), JDcom (-3,89 Prozent auf 22,11 USD) und Lucid (-3,30 Prozent auf 3,22 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 368 902 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at