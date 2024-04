Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Montagabend Kursgewinne.

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 18 293,20 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,143 Prozent stärker bei 18 280,82 Punkten, nach 18 254,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 391,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 211,28 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 01.03.2024, den Stand von 18 302,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 16 825,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, mit 13 181,35 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,57 Prozent nach oben. Bei 18 464,70 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 5,44 Prozent auf 124,30 USD), Marvell Technology (+ 3,27 Prozent auf 73,20 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,02 Prozent auf 155,49 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,78 Prozent auf 156,50 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,50 Prozent auf 119,16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Walgreens Boots Alliance (-9,91 Prozent auf 19,54 USD), Illumina (-3,35 Prozent auf 132,72 USD), PayPal (-2,93 Prozent auf 65,03 USD), Monster Beverage (-2,60 Prozent auf 57,74 USD) und Align Technology (-2,52 Prozent auf 319,65 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 044 628 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,898 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at