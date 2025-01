Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Montag schlussendlich

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,24 Prozent stärker bei 19 864,98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,17 Prozent auf 19 851,99 Punkte an der Kurstafel, nach 19 621,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 19 785,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 007,95 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 06.12.2024, bei 19 859,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, einen Stand von 18 137,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 14 524,07 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cutera (+ 28,06 Prozent auf 0,62 USD), Ceragon Networks (+ 15,86 Prozent auf 5,48 USD), MicroStrategy (+ 11,61 Prozent auf 379,09 USD), BlackBerry (+ 11,14 Prozent auf 4,09 USD) und Century Aluminum (+ 8,04 Prozent auf 18,68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Lifecore Biomedical (-9,84 Prozent auf 6,87 USD), Microvision (-7,33 Prozent auf 1,39 USD), Integra LifeSciences (-6,34 Prozent auf 21,70 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-5,16 Prozent auf 17,46 USD) und Donegal Group B (-5,12 Prozent auf 13,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 63 807 696 Aktien gehandelt. Mit 3,559 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

