Montagshandel in Zürich: SPI fällt am Montagnachmittag zurück

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 16 381,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,200 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent tiefer bei 16 385,86 Punkten in den Handel, nach 16 399,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 405,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 374,18 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der SPI 16 246,90 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 15 936,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der SPI bei 14 443,65 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,44 Prozent zu. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 12,07 Prozent auf 3,25 CHF), Curatis (+ 10,00 Prozent auf 5,50 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,79 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (+ 6,38 Prozent auf 0,17 CHF) und Gurit (+ 4,95 Prozent auf 38,20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Meyer Burger Technology (-43,09 Prozent auf 2,33 CHF), HOCHDORF (-14,39 Prozent auf 4,88 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,29 Prozent auf 0,33 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-5,56 Prozent auf 24,65 CHF) und ams (-5,28 Prozent auf 1,02 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 1 905 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,649 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

