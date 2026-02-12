Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
12.02.2026 21:34:00
More ‘see-through’ issues surface for Lululemon, and the stock is taking a hit
The athleisure company’s stock falls after more “see-through” complaints surfaced about a new leggings line.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
