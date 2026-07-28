CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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28.07.2026 17:38:11
Morgan Stanley Makes Bold Crypto ETF Play With Cheapest Ethereum, Solana Funds
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