Freddie Mac Aktie
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
|
31.12.2025 18:13:02
Mortgage Rates Slide To Year's Low
(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, fell to their lowest level of the year, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).
The 30-year FRM averaged 6.15% as of December 31, 2025, down from last week when it averaged 6.18%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.91%.
The 15-year FRM averaged 5.44%, down from last week when it averaged 5.50%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 6.13%.
"After starting the year close to 7%, the average 30-year fixed-rate mortgage moved to its lowest level in 2025 this week, an encouraging sign for potential homebuyers heading into the new year," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist.
