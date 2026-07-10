MR MAX legte Quartalsergebnis vor

MR MAX hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 38,22 Milliarden JPY gegenüber 34,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at