MSA Safety Inc. Q3 Profit Drops

(RTTNews) - MSA Safety Inc. (MSA) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $58.396 million, or $1.51 per share. This compares with $69.613 million, or $1.77 per share, last year.

Excluding items, MSA Safety Inc. reported adjusted earnings of $80.647 million or $2.09 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $536.430 million from $468.445 million last year.

MSA Safety Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.396 Mln. vs. $69.613 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $1.77 last year. -Revenue: $536.430 Mln vs. $468.445 Mln last year.