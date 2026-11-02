MSA Safety Aktie
WKN DE: A1XFCC / ISIN: US5534981064
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02.11.2026 22:42:16
MSA Safety Inc. Q3 Profit Drops
(RTTNews) - MSA Safety Inc. (MSA) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $58.396 million, or $1.51 per share. This compares with $69.613 million, or $1.77 per share, last year.
Excluding items, MSA Safety Inc. reported adjusted earnings of $80.647 million or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $536.430 million from $468.445 million last year.
MSA Safety Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.396 Mln. vs. $69.613 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $1.77 last year. -Revenue: $536.430 Mln vs. $468.445 Mln last year.
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