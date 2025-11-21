Raytheon Technologies Aktie

Raytheon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Viele Flugzeugbestellungen 21.11.2025 16:06:39

MTU-Aktie schwächer: Große Auftragseingänge anlässlich der Luftfahrtmesse in Dubai

MTU-Aktie schwächer: Große Auftragseingänge anlässlich der Luftfahrtmesse in Dubai

Die Luftfahrtmesse in Dubai hat dem Münchner Triebwerksbauer MTU Aufträge im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar (347 Mio Euro) gebracht.

Auf der Messe am Persischen Golf waren besonders Antriebe des US-Herstellers GE Aerospace für Großraumjets von Boeing gefragt, an denen MTU mitarbeitet, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte.

So hatte die arabische Fluggesellschaft Emirates am Montag weitere 65 Boeing-Jets vom Typ 777X geordert, was eine Bestellung über 130 GE-Turbinen zur Folge hatte. Und der Billigflieger Flydubai bestellte 60 GE-Antriebe für Boeing-Flugzeuge vom Typ 787 "Dreamliner". Während die Boeing 777X an den Antrieb von GE gebunden ist, hätte sich Flydubai ebenso gut für Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce entscheiden können. Abseits der Messe entschied sich die Fluggesellschaft Saudia ebenfalls für GE-Antriebe für 39 "Dreamliner"-Jets.

Eher wenig punkten konnten MTU und der größere US-Partner Pratt & Whitney mit dem Getriebefan-Antrieb für Kurz- und Mittelstreckenjets. Die Münchner meldeten nur einen Auftrag über Antriebe für drei Embraer-E2-Jets für Helvetic Airlines.

Via XETRA verliert die MTU-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 350,10 Euro.

/stw/jha/

DUBAI/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
MTU-Aktie zieht an: Ausblick verbessert

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu Raytheon Technologies Corpmehr Nachrichten