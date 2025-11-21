Raytheon Technologies Aktie
21.11.2025 16:06:39
MTU-Aktie schwächer: Große Auftragseingänge anlässlich der Luftfahrtmesse in Dubai
So hatte die arabische Fluggesellschaft Emirates am Montag weitere 65 Boeing-Jets vom Typ 777X geordert, was eine Bestellung über 130 GE-Turbinen zur Folge hatte. Und der Billigflieger Flydubai bestellte 60 GE-Antriebe für Boeing-Flugzeuge vom Typ 787 "Dreamliner". Während die Boeing 777X an den Antrieb von GE gebunden ist, hätte sich Flydubai ebenso gut für Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce entscheiden können. Abseits der Messe entschied sich die Fluggesellschaft Saudia ebenfalls für GE-Antriebe für 39 "Dreamliner"-Jets.
Eher wenig punkten konnten MTU und der größere US-Partner Pratt & Whitney mit dem Getriebefan-Antrieb für Kurz- und Mittelstreckenjets. Die Münchner meldeten nur einen Auftrag über Antriebe für drei Embraer-E2-Jets für Helvetic Airlines.
Via XETRA verliert die MTU-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 350,10 Euro.
DUBAI/MÜNCHEN (dpa-AFX)
