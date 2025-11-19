Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
19.11.2025 06:15:00
Nach dem Cloudflare-Ausfall: Digital völlig unsouverän
Die Ausfälle von AWS, Azure und Cloudflare haben gezeigt: Das Netz steht auf tönernen Füßen. Der Countdown zum GAU läuft. Ein Kommentar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
