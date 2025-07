Nach Kursexplosion - Das sagen Analysten nun zur Siemens Energy-Aktie

• Siemens Energy-Aktie legt seit Jahresbeginn massiv zu• Analysten sehen Kurspotenzial zunehmend ausgeschöpft• Fundamentale Aussichten bleiben trotz Bewertung positiv

Rund 87 Prozent hat die Siemens Energy-Aktie im Jahr 2025 bereits zugelegt. Blickt man auf die letzten zwölf Monate zurück, ergibt sich sogar ein exorbitantes Kursplus von 255 Prozent. Mit letztlich 91,52 Euro im XETRA-Handel (-3,6 Prozent im Vortagesvergleich) hielt sich die Siemens Energy-Aktie kaum in Sichtweite der 100-Euro-Marke und in der Nähe des Allzeithochs von 99,10 Euro auf. Doch lohnt ein Einstieg auf diesem Niveau noch?

Analysten sehen Siemens Energy-Aktie überbewertet

Fragt man das Gros der Analysten, scheint die Antwort eindeutig: Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 77,34 Euro - damit würde der Anteilsschein des DAX-Konzerns bereits jetzt rund 17 Prozent oberhalb seines fairen Wertes gehandelt werden. Von 13 Analysten vergeben aber immerhin noch sieben eine Kaufempfehlung für den Titel - jeweils drei weitere raten zum "Halten" oder "Verkaufen" der Aktie.

Auffällig ist dabei, wie weit die Bewertungen der Analysten auseinander gehen: Während der optimistischste Experte mit einem Kursziel von 108 Euro noch deutlich jenseits der 100-Euro-Marke liegt, zeigt sich ein anderer Analyst mit einem 37-Euro-Kursziel viel pessimistischer.

Geschäftsaussichten bleiben weiter gut

Grundsätzlich sind die Aussichten für die Geschäfte von Siemens Energy weiter positiv. Der Stromhunger, insbesondere durch zunehmende KI-Aktivitäten, bleibt hoch - das DAX-Unternehmen profitiert dabei an zahlreichen Fronten. So ist Siemens Energy in den Bereichen klassische Stromerzeugung aktiv, bietet aber auch industrielle Energielösungen und Technologien zur Stromübertragung an. Wartungsdienstleistungen gehören ebenso zum Geschäftsmodell, wie Netztechnik.

Wer jetzt noch einsteigen will, sollte sich dennoch des Risikos bewusst sein - trotz starker Fundamentaldaten ist das Bewertungsniveau - zumindest mit Blick auf die Einschätzung von Analysten - ambitioniert.



Redaktion finanzen.at