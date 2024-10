Nach Super Micro: Roblox unter Beschuss - Hindenburg wirft falsche Nutzerzahlen vor

• Hindenburg Research shortet Roblox-Aktie• Der Leerverkäufer erhebt schwere Vorwürfe• Schlüsselkennzahlen sollen aufgebläht worden sein

Ende August brach der Aktienkurs von Super Micro Computer zweistellig ein, nachdem der Leerverkäufer Hindenburg Research dem Serverspezialisten Bilanzmanipulation, schlechte Produktqualität sowie die Umgehung von Exportverboten vorgeworfen hatte. Zwar hat Super Micro Computer diese Anschuldigungen zurückgewiesen, verzögerte aber einen Tag nach dem Bericht des Shortseller die Einreichung seines Jahresberichts mit der Begründung, dass die " internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung " überprüft werden müssten, was den Aktienkurs weiter belastete.

Während sich die Aktie von Super Micro Computer nur langsam von diesem Sturz erholt hat Hindenburg Research bereits das nächste Opfer gefunden: Am 08. Oktober wurde bekannt gegeben, dass der Spielegigant Roblox wichtige Kennzahlen übertrieben dargestellt hätte.

"Unsere Untersuchung zeigt, dass Roblox Investoren, Aufsichtsbehörden und Werbetreibende über die Anzahl der "Leute" auf seiner Plattform anlügt und die Schlüsselkennzahl um 25-42%+ aufbläht. Wir zeigen auch, dass die Engagement-Stunden, eine weitere wichtige Kennzahl, um schätzungsweise mehr als 100 % aufgebläht sind", zitiert "Mint" aus dem Bericht des Leerverkäufers.

Doch damit nicht genug. Laut Hindenburg Research soll das Spieleunternehmen sein Wachstum auf Kosten der Sicherheit von Kindern vorangetrieben haben. Der Vorwurf lautet, dass Roblox-Nutzer, Kinder, erwachsenen Inhalten ausgesetzt sind.

Roblox-Inflated Key Metrics For Wall Street And A Pedophile Hellscape For Kidshttps://t.co/62fZ2VFyia $RBLX



