Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|
10.11.2025 06:27:38
Nachrichtenagentur: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden - dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Abend unter Berufung auf den Betreiber Engie (Engie (ex GDF Suez)). Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äußern.
Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.
Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.
Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt./hme/DP/zb
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|21,24
|0,09%
