Nächstes 'Grand Theft Auto' kommt erst im Herbst 2025

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" wird nicht vor Herbst 2025 erscheinen. Der Spielekonzern Take-Two Interactive (Take Two) nannte am Donnerstag den etwas genaueren Zeitraum, nachdem zuvor nur allgemein vom Kalenderjahr 2025 die Rede gewesen war. Nicht nur Fans hatten sich einen früheren Erscheinungstermin erhofft: Die Aktie sank nach der Ankündigung im nachbörslichen Handel um gut zwei Prozent.

Bisher wurde von dem Spiel nur ein eineinhalbminütiger Trailer veröffentlicht - und das schon im vergangenen Dezember. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" ist eine fiktive Version der US-Metropole Miami. In dem Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.

Die vorige Ausgabe "Grand Theft Auto V" erschien bereits 2013. Take-Two gab am Donnerstag auch bekannt, dass das Spiel inzwischen 200 Millionen Mal gekauft worden sei. Die Gaming-Website "Kotaku" berichtete bereits Ende März, dass die Entwickler noch Zeit bräuchten und Herbst 2025 der wahrscheinlichere Termin sei, obwohl die Entwicklerfirma Rockstar zeitweise eine Veröffentlichung Anfang des Jahres angestrebt habe. "Kotaku" schrieb damals auch, dass das Management sogar eine Verzögerung bis ins Jahr 2026 befürchte.

Beim Rockstar-Besitzer Take-Two sank der Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um drei Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es nach einer milliardenschweren Abschreibung einen Verlust von gut 2,7 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 730 Millionen Dollar ein Jahr zuvor./so/DP/zb