Nagel: Bei Fusionen sollten wettbewerbsfähige Banken entstehen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund von Spekulationen über eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel für Pragmatismus plädiert. "Damit Unternehmen ihre Zukunftsaufgaben angehen und finanzieren können, benötigen wir starke und robuste Banken. Bei möglichen Zusammenschlüssen kommt es darauf an, dass am Ende ein wettbewerbsfähiges Institut entsteht, das diese Aufgabe bestmöglich erfüllt", sagte er laut veröffentlichtem Redetext in einer Veranstaltung der Commerzbank.

September 18, 2024 07:10 ET (11:10 GMT)