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NASDAQ 100-Entwicklung 22.09.2026 20:04:25

NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 steigt am zweiten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,59 Prozent stärker bei 30 661,18 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 30 496,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 482,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 496,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 699,00 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 30 347,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 761,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,64 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 7,27 Prozent auf 147,95 USD), Astera Labs (+ 7,20 Prozent auf 365,26 USD), Sandisk (+ 7,10 Prozent auf 1 892,00 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,70 Prozent auf 1 363,34 USD) und O Reilly Automotive (+ 4,09 Prozent auf 86,27 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cisco (-5,82 Prozent auf 104,98 USD), Intuit (-4,45 Prozent auf 290,58 USD), Adobe (-4,22 Prozent auf 238,98 USD), Booking (-4,00 Prozent auf 161,78 USD) und Airbnb (-2,53 Prozent auf 162,62 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 542 447 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Booking Holdings 139,25 -1,35% Booking Holdings
Cisco Inc. 93,44 1,45% Cisco Inc.
Comcast Corp. (Class A) 19,85 0,89% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 224,35 2,61% CrowdStrike
Intuit Inc. 253,30 -5,92% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,78 -1,91% Kraft Heinz Company
Monolithic Power Systems Inc. 1 150,50 2,86% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 198,06 -1,36% NVIDIA Corp.
O Reilly Automotive Inc 75,10 -0,46% O Reilly Automotive Inc
Sandisk Corp 1 600,00 -2,44% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 127,30 -1,47% Shopify Inc (A)

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NASDAQ 100 30 439,99 -0,95%

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