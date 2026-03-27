NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 mittags

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,26 Prozent leichter bei 23 289,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent tiefer bei 23 463,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 586,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23 258,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 472,89 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, mit 25 644,39 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 19 798,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 7,60 Prozent ein. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 258,83 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 3,18 Prozent auf 304,58 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,97 Prozent auf 22,20 USD), Micron Technology (+ 2,48 Prozent auf 364,26 USD), Mondelez (+ 1,70 Prozent auf 58,56 USD) und American Electric Power (+ 1,69 Prozent auf 131,03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Datadog A (-8,64 Prozent auf 113,56 USD), Palo Alto Networks (-6,72 Prozent auf 145,85 USD), Arm (-6,69 Prozent auf 144,45 USD), Align Technology (-6,41 Prozent auf 165,96 USD) und CrowdStrike (-6,33 Prozent auf 367,76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 102 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at