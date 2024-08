NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Montagmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 19 119,05 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,519 Prozent auf 19 122,43 Punkte an der Kurstafel, nach 19 023,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 224,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 974,51 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 19 682,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17 782,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 750,93 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,57 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 12,87 Prozent auf 79,20 USD), DexCom (+ 5,23 Prozent auf 67,35 USD), Tesla (+ 4,03 Prozent auf 228,65 USD), Charter A (+ 2,77 Prozent auf 377,82 USD) und CrowdStrike (+ 2,39 Prozent auf 262,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-6,07 Prozent auf 139,96 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,62 Prozent auf 127,37 USD), Enphase Energy (-2,37 Prozent auf 116,51 USD), Super Micro Computer (-1,99 Prozent auf 698,03 USD) und Constellation Energy (-1,67 Prozent auf 172,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 557 892 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

