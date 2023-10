NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 15 154,88 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,08 Prozent leichter bei 15 009,26 Punkten, nach 15 172,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 932,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 160,90 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 202,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 713,28 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, bei 11 062,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 39,51 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell DexCom (+ 3,85 Prozent auf 81,99 USD), Dollar Tree (+ 3,71 Prozent auf 114,18 USD), Enphase Energy (+ 3,63 Prozent auf 131,72 USD), AstraZeneca (+ 2,89 Prozent auf 69,78 USD) und Zoom Video Communications (+ 2,64 Prozent auf 64,85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil NVIDIA (-3,64 Prozent auf 444,19 USD), Lucid (-3,60 Prozent auf 5,09 USD), JDcom (-3,31 Prozent auf 26,73 USD), Moderna (-2,41 Prozent auf 89,72 USD) und Broadcom (-1,84 Prozent auf 886,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 583 212 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,654 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,65 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at