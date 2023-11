NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 15 426,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,386 Prozent auf 15 469,21 Punkte an der Kurstafel, nach 15 529,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 404,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 475,27 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 995,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 028,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11 817,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 42,02 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 4,53 Prozent auf 98,31 USD), Intuitive Surgical (+ 3,07 Prozent auf 286,00 USD), Booking (+ 1,78 Prozent auf 3 128,98 USD), CrowdStrike (+ 0,96 Prozent auf 198,19 USD) und Palo Alto Networks (+ 0,79 Prozent auf 255,52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Illumina (-4,69 Prozent auf 93,76 USD), Warner Bros Discovery (-3,06 Prozent auf 9,82 USD), Marvell Technology (-2,51 Prozent auf 53,25 USD), Micron Technology (-2,23 Prozent auf 73,68 USD) und Walgreens Boots Alliance (-2,07 Prozent auf 20,33 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 1 892 275 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,711 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at