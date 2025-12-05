PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100 aktuell 05.12.2025 16:03:01

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagmorgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent fester bei 25 757,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,297 Prozent höher bei 25 657,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 763,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 641,68 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 652,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 425,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 3,56 Prozent auf 41,94 USD), Adobe (+ 3,12 Prozent auf 339,00 USD), Marvell Technology (+ 2,83 Prozent auf 100,97 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,79 Prozent auf 25,23 USD) und Microchip Technology (+ 2,43 Prozent auf 66,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-2,67 Prozent auf 181,04 USD), Netflix (-1,40 Prozent auf 101,77 USD), NVIDIA (-1,04 Prozent auf 181,47 USD), PepsiCo (-1,03 Prozent auf 145,40 USD) und O Reilly Automotive (-0,95 Prozent auf 98,56 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. 14 179 811 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu PepsiCo Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 298,05 6,33% Adobe Inc.
Charter Inc (A) (Charter Communications) 176,06 2,67% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Intel Corp. 35,80 2,49% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20,90 -1,44% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 84,90 1,35% Marvell Technology
Microchip Technology Inc. 57,22 4,51% Microchip Technology Inc.
Netflix Inc. 86,04 -2,72% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 156,08 -0,75% NVIDIA Corp.
O Reilly Automotive Inc 84,66 -0,07% O Reilly Automotive Inc
PepsiCo Inc. 124,50 -1,30% PepsiCo Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 154,25 -5,02% Strategy (ex MicroStrategy)
Warner Bros. Discovery 22,31 6,26% Warner Bros. Discovery
Zscaler Inc Registered Shs 209,05 0,55% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 692,05 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen