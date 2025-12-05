PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|NASDAQ 100 aktuell
|
05.12.2025 16:03:01
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent fester bei 25 757,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,297 Prozent höher bei 25 657,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 763,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 641,68 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 652,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 425,22 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 3,56 Prozent auf 41,94 USD), Adobe (+ 3,12 Prozent auf 339,00 USD), Marvell Technology (+ 2,83 Prozent auf 100,97 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,79 Prozent auf 25,23 USD) und Microchip Technology (+ 2,43 Prozent auf 66,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-2,67 Prozent auf 181,04 USD), Netflix (-1,40 Prozent auf 101,77 USD), NVIDIA (-1,04 Prozent auf 181,47 USD), PepsiCo (-1,03 Prozent auf 145,40 USD) und O Reilly Automotive (-0,95 Prozent auf 98,56 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. 14 179 811 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PepsiCo Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu PepsiCo Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|298,05
|6,33%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|176,06
|2,67%
|Intel Corp.
|35,80
|2,49%
|Kraft Heinz Company
|20,90
|-1,44%
|Marvell Technology
|84,90
|1,35%
|Microchip Technology Inc.
|57,22
|4,51%
|Netflix Inc.
|86,04
|-2,72%
|NVIDIA Corp.
|156,08
|-0,75%
|O Reilly Automotive Inc
|84,66
|-0,07%
|PepsiCo Inc.
|124,50
|-1,30%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|154,25
|-5,02%
|Warner Bros. Discovery
|22,31
|6,26%
|Zscaler Inc Registered Shs
|209,05
|0,55%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 692,05
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.