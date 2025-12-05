NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagmorgen.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent fester bei 25 757,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,297 Prozent höher bei 25 657,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 581,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 763,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 641,68 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 652,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 425,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 3,56 Prozent auf 41,94 USD), Adobe (+ 3,12 Prozent auf 339,00 USD), Marvell Technology (+ 2,83 Prozent auf 100,97 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,79 Prozent auf 25,23 USD) und Microchip Technology (+ 2,43 Prozent auf 66,29 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-2,67 Prozent auf 181,04 USD), Netflix (-1,40 Prozent auf 101,77 USD), NVIDIA (-1,04 Prozent auf 181,47 USD), PepsiCo (-1,03 Prozent auf 145,40 USD) und O Reilly Automotive (-0,95 Prozent auf 98,56 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. 14 179 811 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

