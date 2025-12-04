Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
04.12.2025 08:35:00
Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen
In den Neunzigerjahren ist San Francisco erfolgreich gegen die Tabakindustrie vorgegangen, nun klagt die Stadt gegen Lebensmittelkonzerne wie Pepsico oder Mars. Der Vorwurf: Fertiggerichte haben eine Gesundheitskrise ausgelöst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
