Coca-Cola Aktie

Coca-Cola

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

04.12.2025 08:35:00

Coca-Cola, Pepsico, WK Kellogs: San Francisco verklagt Hersteller von Industrie-Essen

In den Neunzigerjahren ist San Francisco erfolgreich gegen die Tabakindustrie vorgegangen, nun klagt die Stadt gegen Lebensmittelkonzerne wie Pepsico oder Mars. Der Vorwurf: Fertiggerichte haben eine Gesundheitskrise ausgelöst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
