NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:02 Uhr um 0,59 Prozent tiefer bei 20 263,20 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,393 Prozent auf 20 303,55 Punkte an der Kurstafel, nach 20 383,65 Punkten am Vortag.

Bei 20 312,78 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 253,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,085 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Wert von 19 852,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 754,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 604,85 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 4,28 Prozent auf 69,39 USD), NXP Semiconductors (+ 2,97 Prozent auf 238,39 USD), Analog Devices (+ 1,89 Prozent auf 228,87 USD), eBay (+ 1,48 Prozent auf 64,26 USD) und Baker Hughes (+ 1,39 Prozent auf 36,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-13,37 Prozent auf 79,90 USD), CoStar Group (-9,07 Prozent auf 69,90 USD), Arm (-4,54 Prozent auf 145,66 USD), Palo Alto Networks (-3,60 Prozent auf 362,55 USD) und QUALCOMM (-2,63 Prozent auf 168,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 327 845 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,330 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

