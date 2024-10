NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,46 Prozent höher bei 19 883,69 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,17 Prozent auf 20 025,16 Punkte an der Kurstafel, nach 19 793,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 881,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 036,50 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,379 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 04.09.2024, den Stand von 18 921,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, bei 20 186,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 776,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 20,19 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lululemon Athletica (+ 4,57 Prozent auf 274,57 USD), JDcom (+ 4,15 Prozent auf 46,45 USD), Tesla (+ 3,59 Prozent auf 249,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,43 Prozent auf 168,44 USD) und DexCom (+ 2,95 Prozent auf 67,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Xcel Energy (-1,71 Prozent auf 63,30 USD), AstraZeneca (-1,16 Prozent auf 77,03 USD), American Electric Power (-0,80 Prozent auf 100,56 USD), Exelon (-0,78 Prozent auf 40,46 USD) und Keurig Dr Pepper (-0,35 Prozent auf 36,51 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 179 622 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,126 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at