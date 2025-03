Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 verlor am Abend an Boden.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,20 Prozent leichter bei 20 425,58 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,504 Prozent auf 20 989,58 Punkte an der Kurstafel, nach 20 884,41 Punkten am Vortag.

Bei 20 279,50 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 21 073,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 03.02.2025, einen Wert von 21 297,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 229,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 18 302,91 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,62 Prozent. Bei 22 222,61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 279,50 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Mondelez (+ 2,41 Prozent auf 65,78 USD), The Kraft Heinz Company (+ 1,99 Prozent auf 31,32 USD), Charter A (+ 1,95 Prozent auf 370,66 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,82 Prozent auf 34,13 USD) und PepsiCo (+ 1,64 Prozent auf 155,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-8,69 Prozent auf 114,06 USD), Arm (-8,04 Prozent auf 121,10 USD), Enphase Energy (-7,78 Prozent auf 52,87 USD), Constellation Energy (-7,29 Prozent auf 232,29 USD) und Diamondback Energy (-6,89 Prozent auf 148,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 88 684 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,495 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at