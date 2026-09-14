NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1,28 Prozent auf 28 992,03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,63 Prozent leichter bei 28 890,93 Punkten in den Montagshandel, nach 29 368,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29 030,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 867,67 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 30 046,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 29 635,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,02 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 8,22 Prozent auf 223,74 USD), Palo Alto Networks (+ 5,81 Prozent auf 349,87 USD), Intuit (+ 5,77 Prozent auf 340,12 USD), Thomson Reuters (+ 5,62 Prozent auf 102,82 USD) und Autodesk (+ 4,67 Prozent auf 222,31 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Astera Labs (-9,15 Prozent auf 264,58 USD), Teradyne (-8,35 Prozent auf 348,00 USD), Marvell Technology (-7,70 Prozent auf 217,91 USD), Lumentum (-7,21 Prozent auf 860,19 USD) und Lam Research (-7,00 Prozent auf 277,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 085 962 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,553 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at