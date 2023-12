NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Schlussendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,39 Prozent auf 16 084,69 Punkte an. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,435 Prozent tiefer bei 15 952,85 Punkten, nach 16 022,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 937,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 100,86 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 313,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 280,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11 637,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 48,07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 16 166,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 696,42 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 6,01 Prozent auf 11,47 USD), Lucid (+ 5,58 Prozent auf 4,73 USD), Lululemon Athletica (+ 5,37 Prozent auf 489,64 USD), Atlassian A (+ 2,40 Prozent auf 192,36 USD) und Broadcom (+ 2,39 Prozent auf 944,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-3,88 Prozent auf 103,01 USD), Illumina (-3,58 Prozent auf 112,94 USD), Dollar Tree (-1,84 Prozent auf 124,41 USD), JDcom (-1,78 Prozent auf 26,45 USD) und DexCom (-1,61 Prozent auf 116,97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 008 525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,775 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

