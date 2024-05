NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ 100 gewann am Donnerstag an Wert.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,29 Prozent stärker bei 17 541,54 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,903 Prozent auf 17 474,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 318,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 290,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 575,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,46 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 18 121,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 642,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13 113,66 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,03 Prozent zu. Bei 18 464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Moderna (+ 12,68 Prozent auf 125,59 USD), JDcom (+ 11,51 Prozent auf 32,64 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 10,48 Prozent auf 137,54 USD), QUALCOMM (+ 9,74 Prozent auf 180,10 USD) und Atlassian A (+ 6,24 Prozent auf 183,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Linde (-5,20 Prozent auf 419,62 USD), eBay (-3,27 Prozent auf 49,39 USD), ANSYS (-2,16 Prozent auf 314,53 USD), Automatic Data Processing (-2,14 Prozent auf 242,03 USD) und Biogen (-1,21 Prozent auf 213,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 306 001 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

